¿Cuáles empresas triunfarán en Venezuela en 2026?: Este es el secreto para el éxito

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En el marco del evento Cavedatos 2026 Tecnología y empresas que crecen, Datanalisis señala que hay oportunidades en el sector de la tecnología para apoyar a las empresas a prepararse para una mayor competencia y un consumidor más exigente.

El director de Datanalisis, Carlos Jiménez, señaló respecto al movimiento empresarial que el país está ante un cambio de modelo económico, hay altas expectativas no solo entre los empresarios y líderes gremiales, sino en “el consumidor venezolano que se muestra bastante expectante en términos positivos con respecto al futuro para el resto del año”.

Destacó que el sector de la tecnología tiene la oportunidad de apoyar a las empresas que tendrán que prepararse para una mayor rivalidad de la competencia, y para enfrentar a un consumidor más exigente.

Afirmó que la tecnología más que una ventaja per se, es un habilitador extraordinario para lograr eficiencia, satisfacer de mejor manera las expectativas de los clientes; y más aún para ser más disruptivo y crear nuevos modelos de negocios. “Lo hemos visto con muchas plataformas digitales que han resuelto problemas de los venezolanos con tecnología.

Agregó que “el sector está llamado a atender y facilitar las herramientas para que la empresa venezolana pueda competir mejor en un mercado que definitivamente tendrá mayor rivalidad de la competencia”.

En 2026 el sector empresarial registrará crecimiento

Afirmó que el sector empresarial registrará crecimiento en 2026. Los analistas y organismos internacionales coinciden en las estimaciones favorables acerca del crecimiento del PIB de Venezuela, impulsado por el sector petrolero. “Muy probablemente se espera un crecimiento de dos dígitos en la economía”.

Comentó que, ante el nuevo panorama político y económico en el país, hay entusiasmo en el sector empresarial, no solo por el repunte económico impulsado por la actividad petrolera, sino por señales en el mercado vinculadas al marco legal y a decisiones políticas que impactan a los empresarios y permiten tener un entorno más favorable a la inversión, y embarga nuevos retos.

Foto: José Félix Lara

Hay retos de enfrentar, nuevos entrantes en la economía que vienen con bolsillos más grandes, con tecnología; eso es un reto donde las asociaciones gremiales están claras en que juegan un rol fundamental para apoyar a la empresa a prepararse para ese escenario.

¿Qué requiere una empresa para ser exitosa?

Señaló que para que una empresa sea exitosa y pueda conectar son sus clientes, la conectividad es la primera tecnología que debería adoptar, bien sea puertas adentro o en el piso de ventas. Luego los llamados ERP o los sistemas administrativos que permitan que esa compañía tenga la capacidad de administrarse mejor, ver qué se vende más, qué rota, la rentabilidad.

“Tengo una lista de siete tipos de tecnología, y por supuesto al IA que es transversal, y de hecho la mayoría de las plataformas tecnológicas hoy día la incorporan”.

Cavedatos elige presidenta para el período 2026-2028

Cavedatos reeligió como presidenta para el período 2026-2028 a Anna De Luca.

De Luca señaló que está reactivando la cámara para un posicionamiento más a nivel nacional. “En el período de 2024-2026 empezamos el recorrido por el interior del país. Estamos firmando convenios con cámaras regionales de comercio e industria porque queremos establecer un HUB tecnológico, es decir, presencia de Cavedatos en la región”.

Foto: José Félix Lara

Añadió que con el recorrido se pretende apoyar a las empresas con la capacitación que se requiere, alinearlas con nuevas tendencias globales, Inteligencia artificial, ciberseguridad, implementación de las providencias administrativas 00121 y la 0101 para ir al paso de la factura digital, y a futuro, facturación electrónica.

Entre los planes para 2026, Cavedatos pretende conocer cuántas son las empresas de tecnología en el país, levantar las estadísticas, apoyarlas con capacitación y empezar a trabajar el tema de ciberseguridad. “Estamos abriendo un comité de ciberseguridad dentro de la cámara, ya que desde el año pasado Venezuela pasó a ser el tercer país en ataque de ciberseguridad”.

Comentó que Cavedatos hizo un cambio en sus estatutos y quiere atraer no solo a empresas de tecnología de la información, sino a empresas que atiendan a sus clientes vía plataformas tecnológicas, como Cashea, Yummy

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