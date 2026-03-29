CAF apuesta por el sistema eléctrico en Venezuela: arranca plan con empresas internacionales

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha reactivado una iniciativa para apoyar la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela, en coordinación con empresas nacionales e internacionales.

El proyecto surge en un contexto de búsqueda de alternativas para mejorar la infraestructura energética del país y atraer inversión en el sector.

La propuesta no es nueva, ya que fue planteada hace varios años con el objetivo de financiar mejoras en la generación, transmisión y distribución eléctrica. Sin embargo, en su momento no avanzó debido a las dificultades financieras del Estado venezolano y su nivel de endeudamiento con organismos internacionales y otros acreedores, según información del medio Alberto News.

Uno de los principales obstáculos para la CAF es la imposibilidad de otorgar créditos de desembolso rápido al gobierno venezolano. Ante este escenario, se evalúan mecanismos alternativos para canalizar recursos, entre ellos:

Apoyo a empresas privadas vinculadas a proyectos eléctricos

Participación en contratos con la corporación estatal del sector

Desarrollo de esquemas de inversión indirecta

Proyectos energéticos en evaluación

La CAF también analiza impulsar iniciativas orientadas a modernizar la matriz energética del país, con énfasis en fuentes más diversificadas. Entre las áreas consideradas destacan:

Energía eólica

Energía solar

Sistemas de almacenamiento con baterías

Además, se contempla la mejora de plantas térmicas que operan con gas natural para fortalecer la generación eléctrica en regiones clave del país.

En paralelo, autoridades venezolanas han planteado la necesidad de actualizar el marco legal del sistema eléctrico. La reforma busca optimizar los procesos de generación, transmisión y distribución, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad en el suministro y apoyar el desarrollo económico. Así lo dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez hace algunas semanas:

“En el área de los servicios públicos queremos actualizar la Ley del Sistema Eléctrico Nacional que vendrá acompañada de mejoras del sistema eléctrico en los procesos de generación, transmisión y distribución”. “La Venezuela a la que estamos apuntando es una que requiere demanda de un sistema eléctrico que esté en las mejores condiciones para garantizar el desarrollo económico y también la vida de los venezolanos y las venezolanas”

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube