Designan nuevo presidente del Metro de Caracas: sepa quién es

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado la ministra del Transporte, Jacqueline Faria, presentó oficialmente a Carlos Segundo Silva Amarista, como nuevo presidente de la C.A. Metro de Caracas, ante el equipo gerencial de esta empresa de transporte.

La designación fue realizada por la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, según Decreto N° 5.303 del pasado 26 de marzo.

La presidencia del Metro de Caracas era ejercida por Anibal Coronado desde febrero de 2026.

Perfil profesional de Carlos Silva Amarista:

Se desempeño como Vicepresidente de Operaciones y Sistemas de Movilnet. Durante su gestión en la operadora estatal, fue el responsable directo de los proyectos de expansión de cobertura tecnológica (CDMA y GSM) dentro de las estaciones, túneles y vagones de las Líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Caracas.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube