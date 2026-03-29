Lluvias de intensidad variable y calor: Inameh reporta el clima para este domingo 29 de marzo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo 29 de marzo de 2026 se espera un día con cielo de parcial a nublado en la mayor parte del territorio venezolano.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, ya que se estiman lluvias de intensidad variable a lo largo de la jornada.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica eventual en varias regiones del país. El organismo detalló que el mal tiempo se sentirá con mayor fuerza durante la madrugada, las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde.

Las zonas más afectadas por las lluvias

El pronóstico indica que el agua caerá principalmente en las siguientes regiones:

Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

Delta Amacuro y la zona del Centro Norte Costero.

Centro Occidente y el estado Zulia.

Los Andes y los Llanos Occidentales.

El sur de los estados Guárico y Cojedes.

El tiempo en la Gran Caracas

Para la zona que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el día comenzó con algunas lluvias y nubosidad. Sin embargo, se espera que después del mediodía las nubes aumenten y provoquen lluvias más fuertes durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas para esta zona:

La Guaira registrará un calor intenso con máximas de hasta 35°C.

Los Valles tendrán un ambiente más templado con máximas de entre 27°C y 29°C.

Los Altos Mirandinos registrarán la temperatura más baja de la zona, llegando a los 17°C.

Temperaturas extremas en el país

El calor se hará sentir con fuerza en varias ciudades del territorio nacional, mientras que las zonas montañosas mantendrán un ambiente bastante frío:

Las más calurosas : San Carlos y San Fernando registrarán las temperaturas más altas del país con 38°C, seguidas muy de cerca por ciudades como Cumaná, Barcelona, Maturín y San Juan de los Morros con 37°C.

: San Carlos y San Fernando registrarán las temperaturas más altas del país con 38°C, seguidas muy de cerca por ciudades como Cumaná, Barcelona, Maturín y San Juan de los Morros con 37°C. Las más frías: el estado Mérida registrará la temperatura más baja a nivel nacional con apenas 8°C. Por su parte, la ciudad de Caracas espera una mínima de 17°C y Los Teques llegará a los 16°C.

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