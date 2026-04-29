Cambios en los cheques de estímulo en EEUU: estas son las actualizaciones

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El modelo de los cheques de estímulo automáticos ha evolucionado hacia un sistema de ayudas más focalizado que requiere la acción directa de los ciudadanos para no perder fondos disponibles.

En 2026, el alivio económico se canaliza principalmente a través del Crédito Tributario por Hijos (CTC), que ha aumentado a $2 200 por menor, y el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), junto con iniciativas estatales como el "Kicker" de Oregón o reembolsos por superávit en Georgia.

Este cambio de estrategia busca combatir la inflación de manera controlada, priorizando a sectores específicos como trabajadores de bajos ingresos y familias con dependientes, en lugar de emitir pagos masivos que puedan desestabilizar la economía nacional.

Cómo aprovechar los cheques

Para aprovechar estos recursos, es importante que los contribuyentes mantengan su información actualizada ante el IRS según detalla Solo Dinero.

También es necesario que presenten su declaración de impuestos, incluso si sus ingresos no les obligan a hacerlo legalmente.

Consideraciones

Muchos programas actuales, como los subsidios para el pago de servicios de energía (LIHEAP) o las devoluciones impositivas estatales de hasta $1,000 en estados como Pensilvania y Nueva York, no se activan de forma automática.

En este nuevo panorama financiero, la responsabilidad recae en el usuario, quien debe investigar y aplicar activamente a los beneficios locales y federales para asegurar que cientos o miles de dólares no se queden sin reclamar en las arcas del gobierno.

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