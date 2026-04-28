Lluvia de cheques en EEUU para mayo: los incentivos que podrás reclamar hasta por $3.756

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El mes de mayo se perfila como un periodo de alivio financiero para millones de familias en Estados Unidos, gracias a la convergencia de diversos programas de asistencia que inyectarán capital directo en la economía doméstica.

Ante el incremento persistente en los costos de servicios básicos y vivienda, la llegada simultánea de fondos federales y estatales representa un recurso importante para evitar el sobreendeudamiento.

Estos desembolsos, que incluyen desde reembolsos impositivos hasta beneficios de jubilación, buscan estabilizar el presupuesto de los hogares más vulnerables, permitiéndoles cubrir necesidades esenciales de forma inmediata.

Cheques

Según detalla Mundo Now, estos son los cheques que podrás recibir en EEUU durante mayo.

CalEITC (California): Hasta $3 756 para trabajadores de bajos ingresos.

Hasta $3 756 para trabajadores de bajos ingresos. Programa ANCHOR (Nueva Jersey): Entre $1 250 y $1 750 para propietarios; 450 dólares para inquilinos.

Entre $1 250 y $1 750 para propietarios; 450 dólares para inquilinos. Reembolso de impuestos (Pensilvania): Pagos entre $380 y $1 000 por propiedad o alquiler.

Pagos entre $380 y $1 000 por propiedad o alquiler. Cheques de estímulo (Virginia): Hasta $400 para declaraciones conjuntas.

Hasta $400 para declaraciones conjuntas. Devolución por superávit (Georgia): Hasta $500 para parejas.

Hasta $500 para parejas. TANF (Texas y Georgia) : Asistencia mensual de entre $154 y $528, según el estado y tamaño del hogar.

: Asistencia mensual de entre $154 y $528, según el estado y tamaño del hogar. Seguro Social (jubilación): Un promedio de $2 071 mensuales.

Un promedio de $2 071 mensuales. Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): Máximos de $994 para individuales y $1 491 para parejas.

Más dinero

Más allá de los depósitos confirmados para mayo, el panorama financiero a largo plazo muestra señales de mayor apoyo gubernamental.

Las proyecciones económicas para el año 2027 anticipan un ajuste por costo de vida (COLA) de entre el 3.2% y el 4.0%, una cifra impulsada por la volatilidad en los precios de la gasolina y otros productos de primera necesidad.

Esta actualización futura del Seguro Social tiene como objetivo prioritario blindar el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a la inflación, asegurando que los beneficios mantengan su relevancia frente al costo de vida actual.

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