¡Paga o te vas! USCIS activa cobro obligatorio para solicitantes de asilo

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementará el cobro de la Tarifa Anual de Asilo (AAF) desde este 29 de mayo, una medida derivada de la Ley de Reconciliación H.R. 1.

Bajo esta nueva normativa, impulsada para financiar operativos de control migratorio, los solicitantes que mantengan pendiente el Formulario I-589 deberán abonar 100 dólares cada año.

Detalles

El incumplimiento de este pago conlleva sanciones severas, ya que la agencia otorgará un plazo de apenas 30 días tras la notificación antes de rechazar la solicitud de asilo.

Esta disposición resulta importante para los extranjeros sin estatus legal, pues el impago activará de inmediato procesos de remoción y deportación del país según detalla Conexión Migrante.

Impacto de la medida

Además de las posibles expulsiones, la falta de pago impactará directamente en la estabilidad laboral de miles de inmigrantes.

USCIS confirmó que el rechazo de la solicitud de asilo provocará la denegación automática de cualquier Formulario I-765 pendiente y la revocación inmediata de los permisos de trabajo ya emitidos.

Otras medidas

El endurecimiento de las políticas migratorias para este 2026 también incluye ajustes en el Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyos permisos de empleo ahora se limitarán a un máximo de un año.

También la imposición de nuevos cargos en trámites de reposición de documentos de entrada y salida (Formulario I-102).

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