¿Cómo evitar el caos del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey? El truco que las autoridades sugieren a los residentes

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Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han lanzado una recomendación sin precedentes: priorizar el teletrabajo.

La magnitud de este evento, que atraerá a cientos de miles de turistas, podría colapsar el sistema de transporte público y las principales vías de la región metropolitana.

Medidas drásticas ante una "congestión histórica" en Nueva York y Nueva Jersey por el Mundial

Kathryn Garcia, Directora Ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, advirtió en una reciente conferencia de prensa que la región enfrentará niveles de tráfico "increíbles".

Garcia fue clara al pedir a los ciudadanos que, si no tienen planes de asistir a los partidos en el MetLife Stadium (oficialmente llamado NYNJ Stadium para el torneo), consideren quedarse en casa.

"Si tienes la posibilidad de trabajar de forma remota, hazlo. La ciudad y Nueva Jersey estarán increíblemente congestionadas", señaló Garcia, enfatizando que el flujo de fans coincidirá peligrosamente con las horas pico de los trabajadores locales.

Restricciones clave en el transporte público durante el Mundial de Fútbol 2026

El plan de movilidad que ha presentado el Comité Anfitrión de NYNJ y NJ TRANSIT trae consigo cambios operativos que impactarán directamente la vida diaria de los residentes.

Bloqueo en Penn Station: Durante las cuatro horas previas y las tres horas posteriores a cada partido, el servicio de trenes entre Nueva York Penn Station y Secaucus Junction estará restringido solo para quienes tengan entradas al Mundial.

Adiós al estacionamiento: No habrá estacionamiento general para los espectadores en el estadio, lo que obligará a casi 40,000 asistentes por partido a utilizar el transporte público.

Tarifas de "choque": NJ TRANSIT ha anunciado que los boletos de ida y vuelta para el estadio costarán $150, una medida que busca financiar el plan de transporte de $48 millones y gestionar la demanda.

Fechas críticas para el traslado de los residentes de Nueva York y Nueva Jersey

Según la información proporcionada por la Gobernación de Nueva Jersey y comunicados de la FAA, se anticipa que los días de mayor impacto serán el 22 y 30 de junio, cuando los horarios de los partidos coincidan directamente con el regreso a casa de miles de empleados.

La administración de la Gobernadora Mikie Sherrill ha trabajado en coordinación con el servicio PATH para permitir el uso de boletos cruzados y así aliviar la presión en los túneles trans-Hudson.

Además, la FAA ha designado el espacio aéreo del estadio como "Zona Libre de Drones" para garantizar la seguridad operativa.

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