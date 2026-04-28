¿Eres jardinero? Esta ciudad de Kansas ofrece este programa de ayuda económica: sepa de cuánto es

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La ciudad de Wichita, Kansas, incentiva a sus residentes a transformar el cuidado de sus hogares mediante la entrega de reembolsos económicos de hasta $200 por familia.

Esta iniciativa busca retirar de circulación los equipos de jardinería que funcionan con gasolina o diésel, responsables de emisiones contaminantes que deterioran la calidad del aire local.

Ciudades y montos

Los ciudadanos de los condados de Sedgwick, Butler, Sumner y Harvey pueden acceder a una devolución de $100 por cada equipo nuevo eléctrico o de batería que adquieran.

Según detalla Mundo Now este acceso es con un límite de dos reembolsos por vivienda, siempre que certifiquen el reciclaje de sus antiguas máquinas de combustión.

¿Qué abarca?

Resulta importante destacar que el programa abarca una amplia gama de herramientas, desde cortadoras de césped hasta sopladoras de hojas, siempre que sean productos nuevos y no reacondicionados.

Al promover alternativas limpias, las autoridades locales no solo ofrecen un respiro al bolsillo de los contribuyentes, sino que combaten directamente las afecciones respiratorias en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Esta transición hacia tecnologías a batería representa un avance significativo para la salud pública en Kansas, alineándose con las tendencias actuales de sostenibilidad urbana y reducción de la huella de carbono doméstica.

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