Crédito “Kicker”: ¿Cómo reclamar el dinero excedente que el gobierno de EEUU no puede quedarse?

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Mientras millones de estadounidenses enfrentan la temporada de impuestos, un término ha llamado la atención en el Noroeste del Pacífico: el crédito "Kicker".

Este mecanismo fiscal, único en su tipo, representa una de las devoluciones de excedentes más importantes en la historia reciente de los Estados Unidos, devolviendo miles de millones de dólares directamente a los bolsillos de los ciudadanos.

¿Qué es exactamente el crédito “Kicker”?

El crédito "Kicker", formalmente conocido como el Oregon Tax Surplus Credit, es una ley constitucional del estado de Oregón que busca limitar el gasto gubernamental.

La idea es bastante sencilla: si los ingresos estatales superan las proyecciones de los economistas en un 2% o más al final de un bienio, ese excedente debe ser devuelto a los contribuyentes.

A diferencia de otros estados que reinvierten esos excedentes en fondos de reserva o infraestructura, Oregón tiene la obligación legal de devolver este "extra" a quienes lo generaron.

Según el Departamento de Ingresos de Oregón, este crédito no se entrega en forma de cheque físico, sino que se aplica como una reducción de la responsabilidad fiscal en la declaración de impuestos del año siguiente.

¿En qué estados de EEUU se puede aprovechar este beneficio?

Es importante aclarar una confusión común: el crédito "Kicker" solo está disponible en el estado de Oregón.

Aunque otros estados como Washington y California han implementado reembolsos ocasionales (como el Better for Families Tax Refund en California), Oregón es el único que cuenta con un mandato constitucional automático debido a un error en la proyección de ingresos.

Así que, si vives en Florida, Texas o Nueva York, no podrás acceder a este crédito específico. Sin embargo, siempre es buena idea consultar con el IRS (Servicio de Impuestos Internos) sobre otros créditos federales reembolsables que estén disponibles a nivel nacional.

¿Cómo reclamar el crédito “Kicker”?

Este ciclo fiscal está marcando un hito con cifras históricas. Según la Oficina de Análisis Económico de Oregón, el excedente ha alcanzado un nivel sin precedentes, lo que se traduce en un reembolso total de alrededor de $5.6 mil millones de dólares.

Requisitos para obtenerlo:

Haber presentado la declaración: Es necesario haber presentado una declaración de impuestos estatales en el año anterior al excedente.

Presentar a tiempo: Para poder recibir el crédito de este año, los contribuyentes deben asegurarse de presentar su declaración de impuestos de Oregón correspondiente a 2023.

Cálculo automático: El Departamento de Ingresos de Oregón ofrece una calculadora en su sitio web oficial, donde los usuarios pueden verificar cuánto se les descontará de sus impuestos pendientes.

"El Kicker es nuestra forma de asegurar que el gobierno no se quede con más dinero del que los votantes autorizaron", señalan fuentes legislativas del estado.



