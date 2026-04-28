Nueva alerta de viaje de EEUU tras ataques en Colombia: estas son las zonas restringidas

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El gobierno de EEUU, a través del Departamento de Estado, emitió una nueva alerta de viaje para Colombia tras una serie de ataques ocurridos el pasado 25 de abril.

El reporte oficial registró 26 atentados distintos contra vías de transporte, bases militares y sedes policiales.

Esta ola de violencia dejó un saldo de al menos 20 personas fallecidas y decenas de heridos. Las autoridades locales describieron los hechos como una operación coordinada de grupos armados ilegales que obligadó a reforzar la seguridad en toda la región.

Zonas prohibidas para viajeros

La advertencia del Departamento de Estado señaló específicamente que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son inseguros para los visitantes. La única excepción dentro de estas regiones son las ciudades de Popayán y Cali, aunque se recomienda extremar precauciones.

El comunicado es claro al pedir a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a estas zonas bajo ningún concepto. El texto destacó que en estos lugares son frecuentes los delitos violentos como los asesinatos y los robos a mano armada.

Presencia de grupos armados

El mensaje oficial también advirtió sobre la actividad de grupos terroristas en estos sectores. Dicha medida se suma a las preocupaciones de las autoridades colombianas, quienes admitieron un aumento de la violencia en la zona.

La gobernadora del Valle del Cauca reforzó esta idea al señalar en medios nacionales que los grupos criminales mantienen capacidades operativas peligrosas en el territorio.

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