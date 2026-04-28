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En un giro escalofriante que une el crimen con el uso de la inteligencia artificial, fiscales de Florida han revelado documentos judiciales que apuntan a Hisham Abugharbieh, de 26 años, como el presunto autor del asesinato de dos estudiantes de doctorado.

Según la acusación, el sospechoso utilizó ChatGPT para pedir instrucciones detalladas sobre cómo deshacerse de restos humanos días antes de que las víctimas desaparecieran.

Consultas digitales: el rastro del crimen en la IA

De acuerdo con los informes presentados ante el tribunal y citados por fuentes oficiales como CNN y NBC News, Abugharbieh hizo una serie de preguntas inquietantes a la plataforma de OpenAI a partir del 16 de abril de 2026.

Los fiscales alegan que el sospechoso escribió: “¿Qué pasa si meto a una persona en una bolsa de basura negra y la tiro a un contenedor de basura?”.

A pesar de que el chatbot advirtió que la situación sonaba peligrosa, el sospechoso insistió con una segunda pregunta: “¿Cómo se enterarían?”.

Además, los registros digitales muestran que también preguntó si el sonido de disparos sería escuchado por sus vecinos.

Hallazgos de la investigación y víctimas del crimen en Florida

Las víctimas han sido identificadas como Zamil Limon y Nikita Bristy, dos estudiantes de doctorado de Bangladesh en la Universidad del Sur de Florida (USF) y compañeros de habitación del acusado.

El cuerpo de Limon fue encontrado por las autoridades en bolsas de basura cerca de un puente en Tampa, presentando múltiples heridas de arma blanca.

Aunque al principio solo se había descubierto a Limon, la policía de Tampa confirmó más tarde el hallazgo de un segundo cuerpo, que se cree que pertenece a Bristy.

La evidencia física apoya la teoría del fiscal. Detectives de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough encontraron sangre en la cocina y en el dormitorio de Abu Garbieh, además de localizar pertenencias personales de las víctimas, como identificaciones y tarjetas de crédito, en un compactador de basura del complejo de apartamentos.

¿Cuáles son las consecuencias legales y el debate sobre la IA?

Hisham Abugharbieh se enfrenta a serios cargos, incluyendo asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física, secuestro y traslado ilegal de un cuerpo humano.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Hillsborough ha emitido un breve comunicado, asegurando que se enfocarán en brindar una sólida representación legal a su cliente durante todo el proceso.

Este caso ha llevado a la Fiscalía General de Florida a ampliar una investigación que ya estaba en marcha sobre OpenAI.

Las autoridades están tratando de averiguar si la empresa podría ser considerada responsable bajo las leyes estatales que prohíben "ayudar, incitar o aconsejar" la comisión de un delito.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate público acerca de la seguridad y los filtros éticos de las herramientas de inteligencia artificial en relación con comportamientos criminales.

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