¡Hasta $500! Nuevos pagos para residentes de EEUU: conoce los requisitos y quiénes aplican

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Los ciudadanos de Georgia tienen la oportunidad de recibir un alivio económico durante las próximas semanas.

El gobernador Brian Kemp, anunció a través de su cuenta de X, que ya firmó la ley HB 1000, la cual permite devolver aproximadamente $1.200 millones a los trabajadores del estado.

Esta medida es posible gracias a que el gobierno estatal acumuló más dinero del esperado en su presupuesto anual. Los pagos se distribuirán de forma automática, por lo que no es necesario realizar trámites complicados para obtener el beneficio si ya se cumplió con las declaraciones de impuestos correspondientes.

Montos del reembolso

El dinero que recibirá cada persona depende de cómo realice su declaración de impuestos. Los contribuyentes solteros pueden obtener $250, mientras que los jefes de familia califican para un pago de $375.

Por su parte, las parejas que presentan su declaración de manera conjunta recibirán el monto máximo de $500.

Requisitos para calificar

Para ser elegible, es necesario haber presentado las declaraciones de impuestos de los años 2024 y 2025. También se requiere haber tenido una obligación de pago de impuestos en el año 2024 y ser residente del estado de Georgia.

En el caso de quienes viven solo parte del tiempo en el estado o no son residentes permanentes pero declararon impuestos, el pago se calculará de forma proporcional.

Proceso de entrega y fechas

Las autoridades estiman que el dinero comenzará a llegar en mayo para quienes cumplieron con la fecha límite del 15 de abril. El tiempo de espera suele ser de entre seis y ocho semanas.

Los fondos se enviarán por la misma vía que el contribuyente eligió anteriormente, ya sea mediante un depósito directo en su cuenta bancaria o a través de un cheque enviado por correo postal.

Deudas pendientes y consultas

Es importante tener en cuenta que el gobierno puede utilizar el dinero del reembolso para cobrar deudas de impuestos atrasados o pagos de manutención infantil que no se hayan realizado.

Aquellos que deseen verificar el estado de su pago pueden hacerlo en el sitio web oficial del Departamento de Ingresos utilizando su número de seguro social y los datos de su declaración de impuestos del año 2024.

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