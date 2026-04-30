Las dos ciudades estratégicas de EEUU que American Airlines quiere volver a tocar con Venezuela

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Tras el vuelo inaugural este 30 de abril, la directiva de American Airlines dejó claro que su regreso a Venezuela es solo el inicio de un plan de expansión más ambicioso.

José A. Freig, vicepresidente de Operaciones Internacionales de la aerolínea, confirmó que el interés de la compañía es recuperar la conectividad de alto nivel que existía hace siete años.

En ese mismo orden manifestó que la aerolínea tiene el deseo firme de volar hacia la ciudad de Maracaibo. "seguimos esperando la aprobación de los gobiernos y, en cuanto se nos dé, a corto plazo empezamos a vender los boletos", resaltó el directivo.

Estas declaraciones también fueron confirmadas por Juan Carlos Liscano Vicepresidente de Operaciones del Hub de Miami.

"Si se acuerdan bien de nuestro anuncio, no vamos a parar con Caracas. Muy pronto te vamos a compartir la fecha para Maracaibo y no vamos a parar con Maracaibo", expresó, según reveló dgaviación en sus redes sociales.

La "Gran Manzana" y el "Hub" Global

Además, por otra parte, la aerolínea ya ha puesto sobre la mesa su deseo de reactivar rutas que fueron fundamentales para el viajero venezolano:

Nueva York-Caracas: La empresa evalúa retomar la conexión directa con uno de los centros financieros y turísticos más importantes del mundo.

Dallas-Fort Worth: Al ser el centro de conexiones (hub) principal de American Airlines, esta ruta abriría las puertas a los pasajeros venezolanos para conectar con cientos de destinos internacionales de manera más fluida.

Freig subrayó que, aunque el entusiasmo es grande, la apertura de estas nuevas rutas dependerá de un análisis riguroso de la demanda y las estadísticas actuales del mercado.

"Nos encantaría crecer y volver a tocar rutas como Nueva York-Caracas y Dallas-Fort Worth", aseguró el directivo, al señalar que la respuesta del público en estos primeros días de ventas ha sido sumamente positiva tanto en Caracas como en Miami.

Igualmente, Freig admitió que existe presión debido al costo del combustible y la situación geopolítica en el Medio Oriente, mientras la empresa termina de "reentender" el mercado venezolano tras siete años de ausencia.

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