Regreso American Airlines: así es el avión que operará el vuelo inaugural a Caracas este 30 de abril

Suscríbete a nuestros canales

El panorama aeronáutico venezolano tendrá un gran giro al retomar su ruta aérea con Estados Unidos (EEUU).

Robert Isom, CEO de American Airlines, recordó que la aerolínea reanuda sus operaciones comerciales hacia Caracas este jueves 30 de abril.

Una de las cosas más llamativas del anuncio no es solo el retorno, sino la aeronave elegida para "bautizar" la ruta.

American Airlines: así es el avión que operará el vuelo inaugural a Caracas este 30 de abril

Se trata de un Embraer E175 operado bajo la marca American Eagle.

A través de sus redes sociales, Aviación Latinoamericana reveló las imagenes.

Tras casi siete años sin vuelos directos entre EEUU y Venezuela, American Airlines retoma el jueves la ruta Caracas-Miami.

Los precios de los boletos tienen un costo que va desde los 1.047,35 dólares hasta los 2.703,79 dólares. Estas tarifas varían dependiendo del tipo de categoría que se escoja para viajar, cantidad de equipaje, asiento, entre otros factores.

De acuerdo con un reporte de la cuenta dgaviación American Airlines activará un segundo vuelo diario a partir del próximo 21 de mayo.

Con esta expansión, la compañía recupera la capacidad de frecuencias que operaba en 2019.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube