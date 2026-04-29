¿Cómo se calculará el aumento salarial en Venezuela? El Ministro de Trabajo explica 

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Nuevos detalles del proceso estructurado de diálogo y análisis para tomar decisiones prudentes sobre el futuro del salario mínimo venezolano son revelados en el marco de la V edición del Foro de Diálogo Social que se desarrolla en Caracas.

Al respecto, el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo Ascanio, se refirió a la metodología que se aplica para definir el próximo ajuste del ingreso de la clase obrera en el país.

Castillo Ascanio, destacó que el foro fortalece una nueva etapa de entendimiento entre trabajadores, empleadores y el Estado.

De igual forma, enfatizó la conducción estratégica de la presidenta encargada de la República Delcy Rodriguez, y las recomendaciones de la OIT. "Estamos recuperando la interlocución como herramienta fundamental para alcanzar la prosperidad", dijo.

¿Cómo se calculará el aumento salarial en Venezuela?

Sobre cómo se calcula, el ministro para el Proceso Social de Trabajo fue muy específico en que la metodología deliberativa del espacio permite establecer aumentos responsables.

"Basados en la verdad económica y la capacidad productiva, protegiendo siempre el bienestar del trabajador sin comprometer la estabilidad del sistema", dijo durante su intervención este 28 de abril, según el reporte oficial en NDP.

A ello, el funcionario añadió la necesidad de erradicar los falsos salarios inflacionarios, "entendiendo que un aumento sólo es real cuando viene acompañado de estabilidad en su poder adquisitivo, fruto de un acuerdo nacional entre quienes producen y quienes legislan".

Este evento, continúa este 29 de abril en Caracas y reúne también a representantes de la Organización de Naciones Unidas, organizaciones sindicales y empresariales, quienes plantearon la necesidad de fortalecer el salario, mejorar las prestaciones sociales, garantizar mayor seguridad laboral y generar respuestas concretas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos.

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