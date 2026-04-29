Dirigente opositor Juan Pablo Guanipa está a Miami: esta es su agenda

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, donde desarrolla una agenda que combina compromisos familiares con encuentros políticos.

La información fue confirmada por el propio líder a través de sus redes sociales y declaraciones a medios, en medio de un contexto marcado por la crisis venezolana y la presión internacional.

A través de la red social X, Guanipa explicó el motivo de su viaje y adelantó parte de sus actividades:

"¡Hermanos!

Estaré en Estados Unidos por unos días para atender temas familiares y cumplir una agenda de trabajo con nuestros aliados.

En pocos días regreso a nuestra amada Venezuela."

Agenda en Estados Unidos y posibles reuniones políticas

Durante su estadía en territorio estadounidense, el dirigente opositor no descartó sostener reuniones clave con aliados internacionales. Incluso, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con la líder opositora María Corina Machado en los próximos días.

“Es posible”, dijo, al ser consultado sobre un eventual encuentro. Asimismo, Guanipa también señaló que podría reunirse con representantes del Gobierno de Estados Unidos, en el marco de una agenda orientada a exponer la situación venezolana.

De acuerdo con reportes, el político tiene previsto encuentros con la comunidad venezolana y actores políticos en el sur de Florida. El dirigente aclaró que su viaje tuvo inicialmente un carácter personal, relacionado con un evento familiar:

“vine unos días porque vine a un asunto estrictamente familiar (el matrimonio de un sobrino)”.

No obstante, aseguró que su regreso al país será en el corto plazo. Indicó que estará de vuelta “prontísimo” y que al final de la semana regresará específicamente a Maracaibo, su ciudad de origen.

Al ser consultado sobre si retornaría acompañado por Machado o de forma individual, reiteró que su visita es breve y que su prioridad es volver a Venezuela en los próximos días.

Desde Miami, Guanipa también aprovechó para enviar un mensaje contundente. En ese sentido, expresó:

"Tengo la esperanza de que la mayoría de los venezolanos puedan regresar al país, podamos reunificar la familia y podamos echar para adelante"

"El gobierno de los Estados Unidos tiene que saber que en Venezuela hay un país desesperado, totalmente desesperado, un país que está viviendo una situación sumamente grave desde la perspectiva económica, social, de servicios públicos..."

"Así que ese pueblo desesperado sabe que la única forma de lograr salir de la situación que vive es a través de un cambio político, y por eso estamos urgidos de que ese cambio político sea lo más pronto posible".

La visita de Guanipa a Estados Unidos ocurre meses después de haber enfrentado episodios de detención y restricciones en Venezuela, lo que ha incrementado la atención internacional sobre su figura y el panorama político nacional .

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube