Delcy Rodriguez responde al presidente de Guyana: Quemen los libros de historia si quieren, pero el Esequibo es nuestro

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, respondió a las críticas del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien manifestó su descontento por el uso de un pin que muestra el mapa de Venezuela incluyendo el territorio Esequibo.

"Ustedes saben que ahora el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el PIN con el mapa de Venezuela. Con el único mapa que he conocido en mi vida. Ahora les molesta hasta como uno se viste. Y yo le dije al canciller: 'Si también van a venir a quemar los libros de historia, porque los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son históricos, son irrefutables'", declaró Rodríguez durante el acto de peregrinación nacional para pedir el cese de las sanciones en Carabobo.

Asimismo, la mandataria ratificó que el país mantendrá su postura basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y anunció que próximamente volverán a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia.

"Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia, en los próximos días, para ratificar nuestra postura histórica, que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966", agregó.

Respuesta de la Cancillería venezolana

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, calificó la reacción de Guyana como una "obsesión". Según Gil, el accesorio utilizado por la vicepresidenta es una "expresión de una verdad histórica". El canciller sostuvo que los reclamos de Irfaan Ali son maniobras que no modifican la soberanía territorial reclamada por Venezuela.

Por su parte, el presidente Irfaan Ali envió una carta formal a la Comunidad del Caribe (Caricom) en un documento dirigido a Terrence Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, donde lamentó que las visitas de la delegación venezolana a Barbados y Granada incluyeran la "ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana", y definió el uso del broche como "una afirmación calculada y provocadora".

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