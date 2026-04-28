"Habrá mejoras": Delcy Rodríguez confirma aumento salarial para el 1 de mayo

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A escasos días de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de certidumbre a la clase obrera del país.

Durante su intervención en un encuentro con los sectores sociales del estado Carabobo, la mandataria confirmó que prepara anuncios que impactarán positivamente el ingreso de los trabajadores, aunque pidió cautela ante las campañas de desinformación.

Rodríguez señaló que cualquier medida adoptada debe ser sostenible para evitar distorsiones en la economía nacional.

“Yo sé también quiénes andan y crean, han creado un ambiente de sobre expectativa para el primero de mayo. Yo lo digo con tranquilidad, se lo digo a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela: habrá mejoras, habrá mejoras de remedio, que no sea peor que la enfermedad. Es la lógica, es la lógica que nos ha dirigido”, puntualizó Rodríguez.

Hacia el 1 de mayo

A solo cuatro meses de haber iniciado el año fiscal, el anuncio de "mejoras" se perfila como el eje central de la movilización nacional del próximo viernes.

Aunque no se adelantaron cifras específicas, la confirmación de Rodríguez apunta a un ajuste que, bajo la premisa de ser un "remedio" efectivo, logre equilibrar las aspiraciones de los empleados públicos y privados con la estabilidad cambiaria que el país ha mantenido en el primer trimestre de 2026.