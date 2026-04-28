"Una de las mayores inversiones para Venezuela": Delcy Rodríguez firma nuevo acuerdo energético

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Desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró este martes la firma de nuevos acuerdos estratégicos con la petrolera italiana ENI.

Esta alianza tiene como objetivo central expandir la producción de gas, crudo liviano y el relanzamiento de proyectos de crudo pesado, marcando un hito en la recuperación de la industria energética nacional.

El acuerdo refuerza la presencia de compañías europeas en el país, sumándose a movimientos similares de gigantes como Repsol y Chevron, en un contexto de flexibilización parcial de las sanciones internacionales.

Consolidación del motor económico

Durante la ceremonia, Rodríguez destacó que estos convenios representan un paso firme hacia la normalización de las relaciones comerciales con socios energéticos globales.

“Una de las mayores inversiones que se están planificando para Venezuela, para incrementar producción es de la mano de Eni. Estamos consolidando la recuperación de la industria petrolera como el motor principal para la estabilización económica y el bienestar social de los venezolanos”, afirmó la mandataria tras la suscripción de los documentos.

La jornada contó con la participación de la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; y por la delegación europea, Claudio Descalzi, director ejecutivo de ENI, junto a Guido Brusco.

Foco en la Faja del Orinoco y proyectos de gas

La reactivación se centra en áreas críticas para la economía nacional:

Crudo Pesado: Relanzamiento de proyectos en la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas del mundo, para aumentar los ingresos energéticos afectados por años de desinversión.

Gas y Crudo Liviano: Expansión de la producción para acelerar la operatividad industrial.

Recuperación de Inversiones: ENI, que ya opera junto a PDVSA en el sector gasífero, optimizará sus mecanismos para recuperar capital y mejorar la infraestructura deteriorada.

Lealtad y beneficio mutuo

Al cierre del acto, la presidenta encargada recordó la trayectoria de la compañía italiana en el país, calificándolos como "aliados estratégicos" y agradeciendo su permanencia en el territorio nacional durante los años de mayores restricciones económicas.

“Reafirmamos el compromiso del Estado con la captación de inversión extranjera de alto nivel”, señaló Rodríguez, subrayando que estos convenios buscan no solo elevar la producción, sino también garantizar la seguridad energética regional bajo un esquema de beneficio mutuo.

Con esta firma, Venezuela y ENI sellan una nueva fase de cooperación que apunta a estabilizar el mercado interno y fortalecer la posición del país como proveedor confiable en el mercado energético internacional.