A tres días del 1 de mayo: Ya hay consenso en la mesa de diálogo sobre el aumento salarial

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En una entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio, el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), Orlando Pérez, aseguró que en la mesa de trabajo que aborda el incremento del ingreso de los trabajadores existen tres temas en los que hay consenso.

"No es solamente el aumento, sino que debe haber un conjunto de políticas que protejan lo que la presidenta ha dicho de un aumento responsable", expresó Pérez

Factor Sanciones

El primer consenso que tenemos las centrales es que es necesario levantar las sanciones para que aumenten los ingresos al país y puedan entonces mejorar las condiciones del trabajador y su familia y seguir impulsando los programas sociales que tienen que ver con la seguridad social.

Aumento Progresivo y Homologación

El segundo es que todos los trabajadores de la administración pública están de acuerdo en que debe haber un aumento salarial progresivo.

"No en la dirección de quienes están creando falsas expectativas y operan en otras prácticas que no es la sindical", sino que haya un aumento del salario, pero además una homologación de la prima de profesionalización para la administración pública, debe haber homologación con el tema de antigüedad.

El Esquema "Mixto"

Hay consenso en que, si el Estado venezolano no tiene capacidad de dar un gran aumento, se haga uno acompañado por un aumento de los bonos de guerra y de alimentación

Pérez indicó que, si es del ingreso, entonces debe haber un incentivo para el bono vacacional y los aguinaldos, teniendo como base de cálculo el bono de guerra.

"Nosotros proponemos que si es en el ingreso también que sea en el bono de alimentación, para que es ingreso sea para el sector público y el sector privado, pero además pedimos un incentivo para el bono vacacional y para el bono de aguinaldos".

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