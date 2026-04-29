Venezuela será el país con más crecimiento económico este 2026: detalles

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Venezuela se proyecta como el país con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en toda Latinoamérica para el año 2026.

Según las previsiones ajustadas de la Cepal, el país experimentará una expansión del 6,5%, superando significativamente el promedio regional esperado de apenas 2,2%.

¿Cómo se proyecta Venezuela?

Venezuela encabezará el crecimiento económico en América Latina (excluyendo el Caribe), situándose por encima de economías como Paraguay y Nicaragua (4,5%).

La proyección inicial de la Cepal en diciembre de 2025 era de un 3,0%, pero fue elevada al 6,5% debido a una apertura económica más dinámica y la reactivación de sectores clave.

La reactivación se fundamenta en la apertura gradual a la inversión privada, con un enfoque especial en el sector energético bajo el tutelaje de estándares internacionales y el interés de líderes petroleros en invertir en el país.

Existe la posibilidad política de que Venezuela regrese al bloque Mercosur, según la propuesta de Brasil.

Cabe destacar que instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han retomado relaciones con el país, abriendo puertas a posibles financiamientos futuros.

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