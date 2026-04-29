Arranca el tercer lapso en escuelas y liceos: estos son los lineamientos del ministerio de Educación

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El sistema educativo venezolano formaliza el inicio del tercer y último momento pedagógico.

Tras una videoconferencia liderada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se han establecido las prioridades para el cierre del año escolar, enfocándose no solo en lo académico, sino también en la infraestructura y la participación comunitaria.

"Calle por Calle"

La instrucción principal para los directores estadales y de instituciones es el despliegue territorial:

Objetivo 100%: Se busca identificar y reincorporar a niños y jóvenes que se encuentren fuera del sistema educativo.

Asistencia Diaria: El ministerio enfatizó que el éxito del lapso depende de garantizar que los estudiantes acudan a las aulas todos los días, fortaleciendo la coordinación con los consejos comunales.

Olimpiadas Científicas y Formación Patriótica

El cierre de ciclo tendrá una carga técnica y de identidad nacional:

Fases Finales: Estudiantes de todo el país avanzan a la etapa culminante de cuatro olimpiadas simultáneas: Ciencias, Química, Hidrocarburos y Escuelas Técnicas .

Sociedades Patrióticas: Se reportó la consolidación de 137.408 estudiantes (desde primaria hasta media general) integrados en estos grupos de estudio.

Cultura: Las instituciones se preparan para la Feria del Libro, que este año rendirá homenaje a Simón Bolívar bajo el lema "De hijo a padre de la Patria".

Alerta por Lluvias e Infraestructura

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el ministerio ha activado un plan de contingencia.

Hasta el momento se reportan 17 planteles con daños debido a las precipitaciones recientes.

Existe una coordinación directa con el Ministerio de Obras Públicas para atender estas afectaciones de inmediato y garantizar que los espacios sigan siendo seguros para el aprendizaje.

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