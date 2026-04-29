Fiscal General se reunió con Provea y Cecodap: temas tratados y acuerdos

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El Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, se reunió este martes 28 de abril con representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, junto a integrantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

En la sede del Ministerio Público estuvieron presentes: Oscar Murillo de Provea, Andrea Santacruz de Civilis, Antonio González de Surgentes y Carlos Trapani de Cecodap.

¿Qué temas se abordaron?

De acuerdo a una publicación del organismo en redes sociales, se "abordaron diversos asuntos relacionados con la agenda de justicia y derechos humanos, así como con los retos y desafíos del Ministerio Público en el cumplimiento de su mandato constitucional y legal".

¿Cuáles fueron los acuerdos?

Se acordó establecer un mecanismo de comunicación que permita recibir y dar respuesta a los planteamientos formulados por las referidas organizaciones de derechos humanos.

Igualmente, el Fiscal General les invitó a participar activamente en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal recientemente anunciada.

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