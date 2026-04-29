Reactivación de créditos hipotecarios en Venezuela: Cámara Inmobiliaria revela que "no estamos tan lejos"

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Tras años de transacciones limitadas al pago de contado, la posibilidad de retomar el financiamiento bancario comienza a ganar fuerza en la agenda gremial.

Según proyecciones de la Cámara Inmobiliaria, la reactivación de los créditos hipotecarios es el eslabón perdido para estabilizar los precios y dinamizar la comercialización en todo el país.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, sostiene que, aunque el mercado ha pasado por una etapa de incertidumbre, las condiciones para una nivelación están sobre la mesa.

“No estamos tan lejos porque gracias a Dios se liberaron unos fondos importantes del Fondo Monetario Internacional. Eso podría darle un respiro a la banca y la banca podría otorgar créditos hipotecarios, primero de base, digamos de lo más necesario para una persona, su carro, líneas blancas, líneas marrón”, indicó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Comentó que las propuestas del sector se encuentran en la Asamblea Nacional (AN) para ser revisadas y que “pudieran decidir de que estas reformas son necesarias para liberar una gran cantidad de inmuebles”.

Di Geronimo afirmó que algunos propietarios que habían comercializado sus inmuebles a finales del año pasado decidieron retirar la oferta con la esperanza de que se diera un aumento de precio de 30 o 40%.

“Si se han comercializado inmuebles, si se han retirado inmuebles de la venta y estamos esperando que toda esa alta marea llegue a una nivelación, a un feliz término para poder seguir haciendo las comercializaciones”, indicó.

“Tienen un aumento leve y ya están empezando a sacar nuevamente esas aspiraciones al mercado”, agregó.

La recomendación gremial: ¿Vender o esperar?

Para que el crédito hipotecario regrese con fuerza, debe haber un mercado activo y transparente.

En este sentido, Di Geronimo ofreció una guía para quienes poseen activos en venta: “Si el propietario no necesita hacer la venta sería recomendable que aguante, pero si necesita vender póngalo al mercado”, sostuvo, enfatizando que más allá de las especulaciones sobre el precio futuro, lo “importante es hacer la comercialización”.

La reactivación del crédito no solo facilitaría el acceso a la vivienda para la clase media, sino que permitiría que el mercado inmobiliario deje de depender de la "alta marea" especulativa y se asiente sobre una base financiera sólida y sostenible.