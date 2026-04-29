Nubosidad, lluvias y chubascos pronostica el Inameh este miércoles: sepa las regiones afectadas

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Para este miércoles 29 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que habrá nubosidad, lluvias y chubascos sobre varias regiones del país.

A propósito de este reporte, durante la mañana predominará nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional.

Igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Andes y Zulia.

¿Cómo es el pronóstico del Inameh para la tarde y noche?

Por otra parte, en la tarde y noche, el Inameh estima la formación de mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos dispersos.

De acuerdo con el pronóstico de última hora, principalmente en partes de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, norte de Amazonas, partes de Apure, los Andes y Zulia.

Además, el reporte indica no descartar algunas lluvias o lloviznas en la región centro-norte costera.

¿Qué se debe esperar para la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas, durante la mañana predominará nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas de montañas.

Después del mediodía, se estima un incremento de la nubosidad con posibilidades de algunas precipitaciones variables, especialmente al final de la tarde.

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