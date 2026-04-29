A pocas horas del anuncio: expresidente de Conindustria alerta sobre las implicaciones de un aumento salarial

Suscríbete a nuestros canales

Este 28 de abril, el expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, explicó las implicaciones financieras que conllevaría un incremento del salario mínimo en el país, de cara a los esperados anuncios del 01 de mayo.

En una entrevista radial concedida a Circuito Éxitos, el dirigente gremial señaló que un ajuste de apenas 10 dólares en el sueldo base se traduce en un compromiso masivo para las arcas públicas, debido a la estructura de costos establecida en la legislación laboral vigente.

El empresario detalló que, debido al cálculo de vacaciones, utilidades y la retroactividad de las prestaciones sociales, un aumento de 10 dólares en la base salarial representa un costo real de 250 dólares anuales por cada trabajador.

Al multiplicar este impacto por una nómina que ronda los 9 millones de personas —entre empleados del sector público y pensionados—, el Estado venezolano enfrentaría un gasto adicional de 1.500 millones de dólares por cada decena de dólares que se incremente al sueldo básico.

Implicaciones de un aumento salarial

Un aumento de $10 en el sueldo base cuesta realmente $250 por empleado debido a vacaciones, utilidades y prestaciones retroactivas.

Con 9 millones de personas entre nómina pública y pensionados, el Estado enfrentaría un gasto adicional de $1.500 millones al año por cada $10 de incremento.

La actual Ley del Trabajo hace que el gasto no sea lineal, lo que ha forzado la política de bonos no salariales.

"Habrá mejoras": Delcy Rodríguez confirma

Este 28 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de certidumbre a la clase obrera del país.

Durante su intervención en un encuentro con los sectores sociales del estado Carabobo, la mandataria confirmó que prepara anuncios que impactarán positivamente el ingreso de los trabajadores, aunque pidió cautela ante las campañas de desinformación.

Rodríguez señaló que cualquier medida adoptada debe ser sostenible para evitar distorsiones en la economía nacional.

“Yo sé también quiénes andan y crean, han creado un ambiente de sobre expectativa para el primero de mayo. Yo lo digo con tranquilidad, se lo digo a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela: habrá mejoras, habrá mejoras de remedio, que no sea peor que la enfermedad. Es la lógica, es la lógica que nos ha dirigido”, puntualizó Rodríguez.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube