Bloomberg: carrera por el petróleo venezolano suma actor estadounidense en fase de negociación

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La empresa estadounidense Blue Water Acquisition Corp mantiene conversaciones para ingresar al sector petrolero venezolano mediante la posible compra de activos relacionados con Maha Capital AB.

El interés forma parte de una estrategia de expansión en mercados energéticos con potencial de desarrollo, según información divulgada por Bloomberg.

El plan de la compañía se centra en ampliar su presencia en zonas estratégicas de producción en Venezuela, especialmente en el occidente del país. El objetivo, según lo mencionado, es aprovechar oportunidades en áreas donde existen licencias petroleras, pero falta capital para su explotación.

Presencia en Maracaibo y estrategia de expansión

El director ejecutivo de la empresa, Joseph Hernández, señaló que ya cuentan con operaciones iniciales en Maracaibo, estado Zulia, lo que representa el punto de partida de su estrategia.

“Tenemos presencia en Maracaibo, y en la medida en que podamos expandirnos allí, ese es nuestro primer paso”.

“Los grandes están un poco a la espera, y creemos que van a ser las pequeñas empresas como nosotros las que realmente van a allanar el camino”.

Rol de Maha Capital AB en la operación

La empresa Maha Capital AB, con sede en Estocolmo y ejecutivos brasileños, mantiene participación en la empresa mixta PetroUrdaneta, ubicada en el Lago de Maracaibo.

Este activo se considera clave dentro del esquema petrolero venezolano y forma parte del interés de Blue Water en concretar la adquisición de sus subsidiarias.

De concretarse la operación, Blue Water buscaría posicionarse en la reapertura del sector petrolero venezolano, en un contexto de creciente interés global. La negociación aún se encuentra en desarrollo y dependerá de acuerdos financieros y regulatorios entre las partes involucradas.

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