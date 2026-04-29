Precios del petróleo Brent y Texas este 29 de abril: repunte impulsa cotizaciones

Suscríbete a nuestros canales

El mercado petrolero internacional mantiene una tendencia al alza este 29 de abril, con incrementos que reflejan un contexto global marcado por tensiones e incertidumbre.

Tanto el crudo Brent como el WTI registran avances en sus cotizaciones, lo que confirma un escenario de recuperación sostenida tras jornadas previas con menor dinamismo.

Durante la jornada más reciente, el Brent se posiciona en 114,73 dólares por barril, mientras que el WTI alcanza los 104,17 dólares. Estas cifras representan un aumento frente a los valores del día anterior, cuando ambos indicadores se ubicaban por debajo de estos niveles.

Este comportamiento evidencia una reacción del mercado ante factores externos que inciden directamente en la oferta y la demanda global de crudo.

Factores que impulsan el repunte

El incremento en los precios del petróleo responde a una combinación de elementos geopolíticos y económicos que generan preocupación en los mercados internacionales. Entre los principales factores destacan:

Conflictos en regiones clave para la producción de petróleo

Riesgos en rutas estratégicas de transporte energético

Falta de acuerdos entre grandes potencias

Posibles limitaciones en la oferta global

El mercado no solo responde a hechos concretos, sino también a expectativas sobre lo que podría ocurrir en el corto y mediano plazo.

Reacción del mercado y los inversionistas

En este contexto, los actores del sector energético adoptan una postura prudente. Las decisiones de compra y venta se ven condicionadas por la evolución de los conflictos internacionales, lo que genera variaciones constantes en los precios.

El comportamiento del petróleo se convierte así en un indicador clave para medir la estabilidad económica global.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube