Precios del petróleo Brent y Texas este 28 de abril: valores toman impulso

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El mercado petrolero internacional muestra un comportamiento alcista este 28 de abril, impulsado por factores externos que mantienen en alerta a los inversionistas.

En la jornada más reciente, el barril de Brent se posiciona en 111,76 dólares, mientras que el WTI alcanza los 100,33 dólares. Estas cifras evidencian un incremento significativo frente a los valores registrados el día anterior, confirmando una tendencia de recuperación en el mercado.

Comparación con el día previo

Al revisar los datos del 27 de abril, se observa que el Brent se ubicaba en 106,41 dólares por barril y el WTI en 94,97 dólares. Este contraste deja en evidencia un aumento sostenido que responde a condiciones internacionales que afectan directamente la estabilidad del suministro energético.

Factores que impulsan el alza

Entre los elementos que explican este repunte destacan las tensiones en Medio Oriente y la falta de acuerdos entre potencias internacionales. La paralización de conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación en los mercados.

Algunos factores clave incluyen:

Conflictos geopolíticos en zonas productoras

Riesgos en rutas estratégicas de transporte

Expectativas de reducción en la oferta global

Ante este panorama, los actores del mercado adoptan una postura cautelosa. Las decisiones de inversión se ven condicionadas por la incertidumbre, lo que influye en la cotización diaria del petróleo.

El comportamiento del crudo responde tanto a hechos concretos como a expectativas futuras. Esto provoca ajustes constantes en los precios, que reflejan la percepción de riesgo en el entorno internacional.

Por ello, el comportamiento del Brent y el WTI seguirá siendo un indicador fundamental. El mercado energético se mantiene bajo vigilancia, con cambios que responden al desarrollo de la situación internacional.

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