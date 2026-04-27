Hidrocarburos

Precios del petróleo Brent y Texas este 27 de abril: así se mueve el crudo hoy

El Brent y el WTI siguen reflejando el pulso de un entorno internacional complejo, donde la geopolítica y la energía mantienen una relación cada vez más estrecha.

Por Jessica Molero
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 08:59 am
Precios del petróleo Brent y Texas este 27 de abril: así se mueve el crudo hoy
Foto: Cortesía

Los precios del petróleo registran movimientos relevantes este 27 de abril, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas de grandes potencias. 

El crudo Brent, referencia global, se ubica en 106,41 dólares por barril, mientras que el WTI, referente en Estados Unidos, cotiza en 94,97 dólares por barril. Estas cifras reflejan un mercado atento a factores externos que influyen directamente en la oferta y la demanda energética.

Uno de los elementos clave detrás de estas variaciones es la tensión política en Medio Oriente. La suspensión de conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación en los mercados, ya que complica posibles acuerdos que podrían estabilizar la región. 

Ante este panorama, los inversionistas reaccionan con cautela, lo que impacta directamente en la cotización del crudo.

Las proyecciones apuntan a que el mercado petrolero seguirá condicionado por la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En este sentido, se plantean dos posibles escenarios:

  • Retorno a negociaciones que estabilicen los precios

  • Mayor tensión que impulse nuevas alzas o fluctuaciones

En cualquier caso, el crudo continuará reflejando la incertidumbre global, con cambios constantes en función del desarrollo político internacional.

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