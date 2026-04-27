Precios del petróleo Brent y Texas este 27 de abril: así se mueve el crudo hoy

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Los precios del petróleo registran movimientos relevantes este 27 de abril, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas de grandes potencias.

El crudo Brent, referencia global, se ubica en 106,41 dólares por barril, mientras que el WTI, referente en Estados Unidos, cotiza en 94,97 dólares por barril. Estas cifras reflejan un mercado atento a factores externos que influyen directamente en la oferta y la demanda energética.

Uno de los elementos clave detrás de estas variaciones es la tensión política en Medio Oriente. La suspensión de conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación en los mercados, ya que complica posibles acuerdos que podrían estabilizar la región.

Ante este panorama, los inversionistas reaccionan con cautela, lo que impacta directamente en la cotización del crudo.

Las proyecciones apuntan a que el mercado petrolero seguirá condicionado por la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En este sentido, se plantean dos posibles escenarios:

Retorno a negociaciones que estabilicen los precios

Mayor tensión que impulse nuevas alzas o fluctuaciones

En cualquier caso, el crudo continuará reflejando la incertidumbre global, con cambios constantes en función del desarrollo político internacional.

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