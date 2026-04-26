CONMOCIÓN EN ÁFRICA: asesinan al Ministro de Defensa de Malí en brutal ataque

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El Gobierno de Malí confirmó este domingo el fallecimiento de Sadio Camara, ministro de Defensa y figura clave de la junta militar que gobierna el país desde 2020. Camara perdió la vida durante una incursión armada perpetrada por la rama saheliana de Al-Qaeda contra su residencia oficial.

Emboscada fatal en Kati

Fuentes gubernamentales y familiares confirmaron a la agencia AFP que el ataque ocurrió el pasado sábado en la localidad de Kati. En el incidente no solo falleció el alto funcionario, sino también su segunda esposa.

"Hemos perdido a un ser muy querido. Cayó en el campo de honor", declaró una fuente del Ejecutivo maliense bajo condición de anonimato.

Ofensiva sin precedentes

El asalto fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), aliado de Al-Qaeda, en una operación coordinada con la rebelión tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Este evento marca un punto de inflexión en el conflicto que desangra al país africano desde hace más de una década, siendo calificado por analistas como un golpe "sin precedentes" contra la estructura de poder de la junta militar.

Estado de guerra

A pesar de la pérdida de uno de sus líderes principales, el ejército de Malí mantiene intensos combates este domingo en dos frentes:

Cerca de la capital: Intentando repeler células yihadistas. Norte del país: Enfrentando la avanzada de los separatistas tuareg.

La situación en la nación saheliana es de extrema tensión, mientras las fuerzas militares intentan retomar el control tras los ataques coordinados que han dejado en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad nacional.

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