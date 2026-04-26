Último mensaje de Cole Allen antes del tiroteo: agresor detalla sus objetivos y modus operandi

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El sospechoso del ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, identificado como Cole Allen, publicó un manifiesto antes de ser detenido.

En el documento, publicado por The New York Post, pide perdón a sus padres, amigos y alumnos por las mentiras utilizadas para organizar su viaje, además de disculparse con los trabajadores del hotel y las personas con las que coincidió durante su trayecto.

Allen aseguró que estas personas no eran sus objetivos, aunque admite que puso en riesgo su seguridad debido a la proximidad con el lugar del suceso.

Manifiesto de Cole Allen

El detenido justificó sus actos como una respuesta necesaria ante las decisiones políticas del actual gobierno estadounidense. En su escrito, acusó directamente al presidente Donald Trump de crímenes graves y afirmó que, como ciudadano, se sentía en la obligación de actuar para dejar de ser cómplice de lo que considera una situación intolerable.

Allen recalcó que este evento fue su primera oportunidad real para intentar alcanzar a los funcionarios de la administración, a quienes considera sus únicos blancos.

Los objetivos del ataque

El agresor detalló en su manifiesto que su intención era atacar prioritariamente a los altos cargos de la administración de Trump. Aclaró que no tenía intención de herir a los agentes del Servicio Secreto, a quienes planeaba incapacitar sin utilizar fuerza letal.

Sin embargo, el texto reveló una postura fría al afirmar que estaba dispuesto a pasar por encima de casi cualquier asistente al evento si eso era estrictamente necesario para llegar a sus objetivos principales.

Argumentos sobre la religión y la ética

El documento dedica una sección a rebatir las críticas que podrían surgir desde sectores cristianos. El autor argumentó que el concepto de poner la otra mejilla no debe aplicarse cuando hay terceras personas sufriendo opresión. Según su visión, no hacer nada ante las injusticias equivale a ser cómplice de las mismas.

Para los investigadores del caso, estos pasajes confirman que el ataque tuvo un trasfondo ideológico y personal muy marcado.

Críticas a la seguridad y arrepentimiento personal

En el cierre de su mensaje, Allen también criticó las medidas de seguridad del evento, señalando que fue sorprendentemente fácil entrar con armas. Explicó que la vigilancia se centró en el exterior y en los invitados que llegaban en el momento, pero nadie sospechó de alguien que ya estaba registrado en el hotel desde el día anterior.

A pesar de mantener sus convicciones políticas, confiesó que el proceso de preparación fue horrible y le generó un gran malestar físico y emocional.

Finalmente, el sospechoso se despidió con un tono de amargura, lamentando las cosas que nunca podrá hacer en el futuro y la traición a la confianza de sus seres queridos. Aunque mantiene su rabia contra el gobierno, terminó su escrito con un consejo directo a sus alumnos, pidiéndoles que sigan estudiando y asegurando que no recomienda a nadie seguir su camino.

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