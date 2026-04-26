El paraíso del café: una ciudad en EEUU fue elegida como la mejor para los amantes de esta bebida

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El trono del café en Estados Unidos tiene un nuevo dueño y, para sorpresa de muchos, no está en la costa este ni en el noroeste.

La cultura del grano celebra un cambio histórico: Austin, Texas, ha sido coronada como la mejor ciudad cafetera del país, superando a leyendas como Nueva York y Seattle.

El reconocimiento, otorgado por los prestigiosos Global Tastemakers Awards 2026 de Food & Wine, confirma que la capital texana ha dejado de ser solo la capital de la música en vivo para convertirse en el epicentro de la innovación barista.

¿Por qué Austin venció a los gigantes?

La elección no fue al azar. Un panel de más de 400 expertos, incluyendo chefs, críticos y baristas, evaluó la escena nacional bajo criterios que van más allá de una buena taza de café:

Comunidad Vibrante: en Austin, las cafeterías son extensiones de la sala de estar. El café se mezcla con la música en vivo y la hospitalidad texana, creando una atmósfera que las grandes metrópolis han perdido.

Tostadores Independientes: la ciudad ha visto un auge de pequeños negocios que controlan todo el proceso, desde el origen del grano hasta el tueste final, apostando por la autenticidad sobre la cantidad.

Influencias Internacionales: los menús en Austin destacan por incorporar sabores globales y métodos de preparación creativos que reflejan la diversidad cultural de la ciudad.

El top 10: el nuevo mapa del café en EE. UU.

Aunque Austin lidera, el ranking de 2026 muestra una competencia feroz y una diversidad geográfica impresionante:

Austin, Texas Nueva York, Nueva York (Líder en variedad de métodos globales). Los Ángeles, California (El rey de las tendencias y los pop-ups). Chicago, Illinois (Equilibrio perfecto entre tradición e innovación). Seattle, Washington (La cuna histórica mantiene su relevancia). San Francisco, California Miami, Florida (Destacada por sus especialidades regionales y fusión latina). Honolulu, Hawái Boston, Massachusetts San Juan, Puerto Rico (Cerrando el top con su rica herencia caribeña).

Una transformación cultural

Este galardón marca un giro en la industria. La "capitalidad" cafetera ya no depende de la historia (como en el caso de Seattle) o del volumen (como en Nueva York). En 2026, el éxito se mide por la experiencia colectiva.

Para los expertos de Food & Wine, Austin representa el futuro del café estadounidense: un espacio donde la bebida es el motor de la conversación, la creatividad y la identidad local.

Si visitas Austin hoy, lo más probable es que tu café venga acompañado de un concierto acústico o una propuesta gastronómica de autor.

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