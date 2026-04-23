Salud mental y café: Expertos revelan cuántas tazas se deben beber al día para evitar trastornos mentales

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Quienes aman beber café se aferran a los aportes científicos acerca de los beneficios significativos para la salud; pues investigaciones apuntan que el consumo moderado se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, e incluso con un mejor rendimiento físico.

No obstante, su consumo en exceso puede causar insomnio, ansiedad, acidez estomacal y taquicardia en personas sensibles, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, la clave para beneficiarse del contenido en antioxidantes del café está en consumir la cantidad correcta.

¿Qué hace el café por tu salud?

Según los expertos de la Clínica Mayo “Beber café puede ser saludable. Por ejemplo, según estudios realizados, las personas que beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con las personas que no beben café”.

Y es que los beneficios dependen de la cantidad que bebes, la edad, el sexo, los genes y los medicamentos que tomas.

En general, estudios descubrieron que el café está relacionado con la salud de muchas maneras. Beber café puede estar relacionado con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer; síndrome metabólico y enfermedad renal crónica; cáncer de hígado y enfermedad hepática, incluida la cirrosis; cálculos biliares y cálculos renales. Incluso, beber café con cafeína se ha relacionado con un mejor estado de ánimo y menos riesgo de depresión en algunos grupos.

Además, un estudio concluye que el consumo moderado se asocia con un menor riesgo de trastornos de salud mental.

¿Qué dice la ciencia?

“El estudio publicado en la revista Journal of Affective Disorders, concluye que tomar entre dos y tres tazas diarias de café podría ser beneficioso para la salud mental, especialmente en los hombres. En cambio, consumir cinco o más tazas al día se asoció a un mayor riesgo de trastornos mentales”, refiere el sitio euro news.

¿Cuál es la razón? El estudio sugiere que los efectos antiinflamatorios de compuestos como la cafeína y el ácido clorogénico podrían explicar en parte el menor riesgo de trastornos de salud mental observado entre quienes beben café de forma moderada; y esto se debe a que la cafeína ejerce efectos neuroprotectores mediante la activación de los receptores A1R, asociado a efectos antidepresivos, y la inhibición de los receptores A2AR, que contrarresta la disfunción neuronal inducida por estrés.

En conclusión, beber café de forma moderada podría ser beneficiosa para la salud mental.

Freepik

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