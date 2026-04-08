¿Café solo o con leche?: esto dice la ciencia sobre la mejor alternativa para tu salud

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Beber café forma parte de las rutinas matutinas de muchas personas en el mundo. Incluso, algunas tienen una predilección tal por esta bebida, que la consumen a cualquier hora del día y para acompañar diferentes veladas.

El café, es junto al agua, una de las bebidas más consumidas en el mundo y es que resulta casi igual de beneficiosa para la salud, gracias a uno de sus componentes principales, la cafeína.

¿A qué se deben los beneficios de beber café?

Siempre y cuando se consuma con moderación, beber café se asocia con numerosos beneficios para la salud debido a su alto contenido de antioxidantes y compuestos activos como la cafeína, refiere la Inteligencia Artificial.

Por su parte, expertos de la Clínica Mayo comparten que, algunos beneficios están relacionados con la cafeína, pues se ha relacionado con un mejor estado de ánimo y menos riesgo de depresión en algunos grupos; además, está relacionado con menos riesgo de accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer.

“Según estudios realizados, las personas que beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con personas que no beben café”.

Cabe acotar que, los beneficios del café dependen de la cantidad consumida, la edad, el sexo, los genes y hasta de los medicamentos.

De interés

Otro punto a tener en cuenta es que beber café solo o con leche son válidos, no obstante, consumirlo solo es más beneficioso desde el punto de vista nutricional y antioxidantes.

Esto es debido a que el café no es solo cafeína, sino que es fuente de antioxidantes que aportan gran parte de sus beneficios, como, mejoran la inflamación, protegen el sistema cardiovascular y contribuyen al envejecimiento saludable; mientras que, cuando se le añade leche al café, las proteínas lácteas se unen a algunos de los antioxidantes del café, y hacer que el cuerpo los absorba menos. La verdad es que los antioxidantes tan beneficiosos no desaparecen, pero la cantidad que se aprovecha es menor; en tal sentido, cuanta más leche se le agregue al café, menos beneficio aporta a la salud.

Por su parte, la ciencia sugiere que el café solo o con leche pueden formar parte de una dieta saludable, pues cada opción tiene efectos distintos en la nutrición y la salud. No obstante, tomar café sin leche ni azúcar siempre va ser una mejor opción, comparte El Financiero.

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