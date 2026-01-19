Regula el nivel de glucosa en la sangre con este remedio casero a base de café: así debes ingerirlo

Suscríbete a nuestros canales

El estrés, la deshidratación y la falta de actividad física también son factores que influyen negativamente en el nivel de glucosa que se concentra en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, el consumo de carbohidratos es una de las causas más comunes por la cual la persona retiene azúcar en la sangre, ya que, el metabolismo se ralentiza por completo, por ende, el sistema digestivo no procesa los alimentos y se acumulan sus sustancias, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

El mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para controlar el nivel de azúcar en la sangre, pero también hay un amplio abanico de opciones naturales que cumplen la misma función.

Por lo tanto, según la información publicada en el portal web Infobae, las hojas de café contiene propiedades antinflamatorias, antioxidantes y ácidos clorogénicos que regulan el nivel de glucosa en la sangre rápidamente.

Así debes consumir las hojas de café

Se sugiere que la persona prepare una infusión con las hojas de café e ingiera una taza al día, durante tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de glucosa es constante lo más idóneo es que la persona asista a un chequeo médico, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para controlar los picos de glucosa en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube