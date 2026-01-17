Horóscopo del 17 de enero: Suelta, perdona y avanza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

TAURO: Existe una cuadratura negativa con la Luna. Estás triste y debes calmarte, relajarte y buscar más paz en tu interior. Hay que comprender que hay malos momentos y que estos pasan rápidamente y no son permanentes. Tienes que cultivar más la tolerancia y no reaccionar de manera tan impulsiva. Sería muy bueno si puedes aguantar un poco la presión y así poder avanzar en tu camino de vida sin tantos tropiezos.

GÉMINIS: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

CÁNCER: Tus emociones empiezan a mejorar mucho. Los sentimientos tienden a ser más positivos y tus alteraciones internas empiezan a analizarse de una mejor manera. Todo esto está activo gracias a un trígono positivo con la Luna que te permite avanzar en estos instantes para poder tener una visión más coherente de la vida, crecer y madurar. Falta mucho por hacer para optimizar tu ser interno.

LEO: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir qué es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

VIRGO: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios profundos. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se lograrán abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

ESCORPIO: ¡Por fin! Eres escuchado por Dios. Ahora tienes un trígono positivo con Neptuno. Esta energía facilita una comunicación perfecta con él y te ayuda a vencer tus miedos más poderosos. También te da mucha fe, paz y tranquilidad para seguir adelante. Dios está contigo y tienes que ser valiente para continuar en tu proceso de sanación. Se disipan los tiempos malos y se activan los buenos tiempos. Hay que celebrar la vida.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Hoy tienes un sextil positivo con la Luna. Es necesario seguir adelante crecer y cultivar el equilibrio emocional. Hay que buscar una estabilidad familiar y ver como la vida te ofrece momentos de felicidad plena. Mereces lo mejor de esta realidad física. Vienen instantes llenos de gloria y armonía para que disfrutes de manera positiva. Todavía hay que seguir trabajando y luchando por un bienestar dimensional.

ACUARIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

PISCIS: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta, perdona y avanza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin