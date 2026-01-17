Bicarbonato de sodio: un remedio natural que debe utilizarse con precaución y bajo ciertas consideraciones

Suscríbete a nuestros canales

El bicarbonato de sodio, también conocido como bicarbonato sódico, es un compuesto químico con múltiples usos, que van desde la cocina hasta la limpieza del hogar. Incluso, tradicionalmente, ha sido empleado como un remedio natural para aliviar diversos malestares. María Eugenia Miguel y Ana Mourin, farmacéuticas del portal Cuídate Plus señalan que el bicarbonato se puede emplear como antiséptico para tratar pequeñas úlceras bucales y molestias en la garganta a través de los enjuagues bucales o gárgaras. También lo consideran un elemento culinario importante, especialmente en la repostería, logrando bizcochos y panes más esponjosos.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe el bicarbonato de sodio?

Este producto se puede usar como antiácido para aliviar la acidez estomacal y la indigestión. Según el director del Máster de Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial de la Universidad CEU San Pablo (Madrid), Antonio Aguilar Ros, el bicarbonato es un antiácido que se toma por vía oral. Explica que su mecanismo de acción es neutralizante del ácido clorhídrico que se secreta en el estómago. Además, hace énfasis en que usado puntualmente se consigue un efecto rápido que alivia de forma inmediata las desagradables molestias de la acidez gástrica.

También se puede prescribir como antiinflamatorio, lo que lo hace útil para tratar afecciones cutáneas como el eczema. Algunos estudios han sugerido que el bicarbonato reduce la inflamación en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Se cree que al alcalinizar el cuerpo se modula la respuesta inflamatoria.

Otros usos frecuentes

1. Alivio de la acidez estomacal. Disuelto en agua, neutraliza el ácido estomacal. Incluso hay quienes lo consumen diariamente. Esta práctica no es recomendable.

2. Cuidado de la piel. Se utiliza en mascarillas faciales para exfoliar y aclarar la piel. Incluso algunos desodorantes y aclarantes son hechos a base de este componente.

3. Higiene bucal. Quizás no conocías este truco, pero el bicarbonato blanquea los dientes, combate las bacterias que causan el mal aliento y elimina el sarro. Solo tienes que colocar un poco en tu cepillo y esparcir sobre tus dientes.

Desventajas y precauciones

- No es un sustituto de tratamientos médicos. El bicarbonato de sodio no debe reemplazar los tratamientos prescritos por un médico. Es importante que el paciente consulte a un especialista antes de automedicarse.

- Exceso de alcalinidad. Un consumo excesivo puede alterar el equilibrio ácido-base del cuerpo. Por esto, no se recomienda el consumo diario ni constante del bicarbonato.

- Irritación. Puede causar irritación en la piel, ojos y mucosas si se utiliza en concentraciones altas o de forma prolongada. No es recomendable dejar más de 10 minutos.

- Interacciones médicas. Es capaz de interactuar con ciertos medicamentos. Si consume algún tratamiento regular o ya fue recetado por su doctor, consulte antes de combinar con el bicarbonato de sodio.

- Sobredosis. En algunos casos se ha reportado estreñimiento, diarrea, vómitos, convulsiones, irritabilidad, espasmos musculares, debilidad muscular y sensación de llenura luego de su consumo.

