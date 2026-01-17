Receta saludable: paso a paso para elaborar unas jugosas albóndigas de vegetales

Suscríbete a nuestros canales

Las albóndigas son una preparación que se realiza en diferentes partes del mundo. Estas consisten en realizar bolas de pequeño tamaño, generalmente de carne picada mezclada con diferentes condimentos según la gastronomía típica de la región; y la cual se cocina fríen en abundante aceite o se guisan en salsa.

No obstante, en la actualidad, gracias a la inventiva de muchos chefs y las propias amas de casa, existen otras opciones, incluso más saludables. Se trata de las albóndigas de vegetales, y en estas líneas te compartimos la receta publicada en El Mueble para que te sirva de guía si deseas elaborar una preparación saludable apta para toda la familia.

¿Qué necesitas para elaborar albóndigas de vegetales?

Ingredientes

- Garbanzos cocidos (200 g)

- Arroz (200 g)

- Cebolla picada (1)

- Ajo (2 dientes picados)

- Calabacín (1)

- Calabaza o auyama (400 g)

- Zanahorias (2)

- Caldo de verdura (200 ml)

- Pimienta (al gusto)

- Perejil (al gusto)

- Aceite (cantidad necesaria)

- Sal (al gusto)

Preparación

1. Cocinar el arroz siguiendo las instrucciones del fabricante y escurrir.

2. Raspar las zanahorias y lavar junto con el calabacín. Rallar ambos y mezclar en un bol con el arroz, la cebolla y el ajo.

3. Escurrir los garbanzos, triturar, aderezar con un chorro de aceite, sal, pimienta negra y perejil picado, y mezclar.

4. Formar las albóndigas con las manos engrasadas y hornear en la placa durante 25 minutos a 180ºC.

5. Pelar la auyama, limpiar, trocear y cocinar en el caldo con la nata y la sal. Cuando esté tierna, triturar y rectificar el punto de sal.

6. Calentar la salsa de auyama en una olla con las albóndigas y guisar a fuego lento durante15 minutos. Servir enseguida acompañadas de arroz blanco.

