Receta con carne picada: una preparación fácil, rápida y nutritiva

Muchos son los platos que puedes elaborar con carne picada, pues este es un ingrediente imprescindible en la cocina de la mayoría de los hogares. Este corte de carne es económica, fácil de encontrar y permite preparar infinidad de platos sin mayores complicaciones. Además, combina muy bien con verduras, legumbres y cereales, lo que permite elaborar platos completos y equilibrados sin mucho esfuerzo.

Una receta que puedes elaborar fácil, rápida y, además, es nutritiva, se trata de las berenjenas rellenas con carnes picadas. Un plato que te llevará entre 20 y 30 minutos para su realización, y encaja perfectamente en el día a día.

¿Qué necesitas para elaborar berenjenas con carne picada?

Ingredientes

- Berenjenas (2)

- Carne picada (250 g)

- Queso (80 g)

- Cebolla (1)

- Leche (50 ml)

- Harina

- Aceite de oliva (4 o 5 cucharadas)

- Pimienta (al gusto)

- Sal (al gusto)

Preparación

1. Precalentar el horno a 200 °C.

2. Lavar las berenjenas, cortar por la mitad y retirar la pulpa.

3. Echarles un chorro de aceite a las berenjenas y asar durante 20 minutos.

4. Picar la cebolla y sofreír.

5. Cuando esté bien dorada la cebolla, echar la carne y freír durante 5 minutos.

6. Agregar al sofrito la pulpa de las berenjenas y mezclar todo bien.

7. Rehogar la harina con dos cucharadas de aceite durante 2 minutos. Añadir la leche y remover durante 5 minutos. Agregar el sofrito.

8. Rellenar las berenjenas, espolvorear el queso y gratinar en el horno durante 5 minutos a 220 °C.

9. Transcurrido el tiempo, retirar del horno y servir.

