Horóscopo del 18 de enero: El amor se hace presente en tu vida

ARIES: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

TAURO: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir que es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo con Venus, significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y deberás aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

CÁNCER: Tienen una oposición negativa con la Luna. No es muy favorable a nivel emocional. Está pasando por un momento difícil. La situación va a mejorar en los próximos días. Nada es permanente y todo se mueve de manera continua. Cálmate y piensa que debes hacer para mejorar lo que vives en la actualidad. Seguro te llegan varias ideas. Pon en acción la que más te guste o te parezca más coherente para tener mejores resultados.

LEO: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor, el cual ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que puedan llevar a consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

VIRGO: Un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

LIBRA: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona que ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

ESCORPIO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo a nivel emocional con la Luna. Estás conectado muy bien con tus emociones más poderosas. Te vas a permitir a ti mismo ver la vida desde otro punto de vista, más positivo y con ganas de vencer cualquier obstáculo. Es importante seguir manteniendo este nivel de optimismo para tener resultados más concretos y estables. Todo lo que hagas depende de ti para tener un futuro más glorioso.

CAPRICORNIO: El planeta Marte está pasando por tu signo astrológico y te está otorgando gran cantidad de energía positiva para que puedas avanzar de manera acelerada en todos tus procesos. Esta energía es tan fuerte que no puedes dormir y te sientes muy ansioso. Estás alterado y requieres drenar el exceso con actividades al aire libre o en el gimnasio. También podrías caminar con los pies descalzo y tener contacto con la naturaleza.

ACUARIO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estas conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

PISCIS: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

