¡No botes ni un poquito del aguacate!: Aprende a elegirlo y mantenerlo fresco por más tiempo

En ensaladas, cremas o sopas, el aguacate es un ingrediente que puede incorporarse fácilmente en esas y otras preparaciones. Si amas esta fruta fuente de vitaminas de todo tipo, grasas saludables y proteínas, es clave aprender a elegirlo y, además, cómo mantenerlo fresco el mayor tiempo posible para evitar desperdiciarlo y no termines por botarlo a la basura.

¿Cómo elegir el aguacate?

Según refiere la Inteligencia Artificial, para elegir un buen aguacate es clave fijarse en la piel, la cual debe ser de un color oscuro y uniforme; también al presionar suave con la palma de la mano, debe ceder un poco sin hundirse, indicando madurez. En tal sentido, si está muy duro, le falta madurar; pero si se hunde, está pasado.

Por su parte, expertos del centro especializado Aprende Institute han publicado algunos consejos prácticos para escoger un aguacate en perfectas condiciones y así poder disfrutar de su sabor y sus propiedades nutricionales, comparte Cuerpo Mente.

Entre los consejos destacan que, si el pedúnculo tiene un tono amarillento, está en perfecto estado; si el tono de su piel está ligeramente verde, aún le falta tiempo para madurar; y en caso de que la piel esté algo marrón, es que está pasado.

Una vez lleves a casa el aguacate que según sus características más te conviene, debes conservarlo en un lugar fresco.

¿Cómo conservarlos?

Si te lo llevas a casa muy verde, lo puedes dejar madurar a temperatura ambiente al lado de una manzana o unos plátanos, pues estas frutas desprenden etileno, un gas natural que acelera la maduración.

Pero, si el aguacate está muy maduro, lo ideal es guardarlo en la nevera y lo consumas lo más pronto posible para evitar que se pase, refiere el sitio web Lecturas.

