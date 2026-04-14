Los restos del café pueden ser un gran tesoro: estos son los usos milagrosos en tu hogar y sin dañar el ambiente

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Muchas personas acostumbran a tirar los restos de café por el desagüe, y esto es un grave error, no solo porque puede obstruir las tuberías al adherirse a la grasa acumulada en ellas, sino porque terminan provocando graves daños en el ambiente.

Tampoco lo tires a la basura, dale otros usos milagrosos en el hogar, por ejemplo, utiliza como fertilizante para las plantas, ya que es un recurso orgánico versátil, rico en nitrógeno y fósforo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo aprovechar los restos de café?

Las opciones más comunes, son el uso de la borra como fertilizante o como limpiador de grasa en utensilios de la cocina, pero existen otros usos que resultan igual de beneficiosos.

Para poder utilizarlo en cualquiera de las tareas domésticas que tengas en mente, debes tratarlo, y para ello, esparce los restos de café en una superficie plana y deja durante 24 horas. Durante ese tiempo, puedes remover el café cada cierto tiempo para asegurarte que el secado sea completo y poder utilizarlo en alguna tarea doméstica. Una vez seco, puedes guardarlo en un recipiente de cristal bien cerrado, para sacarlo justo al momento de utilizarlo, bien sea como ambientador para atrapar malos olores en armarios, basura y nevera; o eliminar el olor de ajo, cebolla o pescado de las manos.

Incluso, se puede utilizar en el área cosmética y de belleza, para ello necesitas frotarlo en el cabello y darle brillo y conservar el color natural; o frotar en la piel, para exfoliar y eliminar las células muertas.

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Tesoro en la cocina

Los usos antes señalados son los más comunes, pero los restos de café también se pueden usar para ahuyentar las hormigas y otros insectos. ¿Cómo hacerlo? Coloca un saquito con restos secos de café en puntos estratégicos para mantener esta plaga fuera del hogar

Además, se puede usar para reparar arañazos en los muebles de madera oscura. Usa un bastoncillo de algodón humedecido y aplica los restos de café en los arañazos, deja actuar por diez minutos y limpia la superficie con un trapo de algodón.

Finalmente, y no menos importante, utiliza la borra para realizar marinadas para carne. En el sitio web de Directo al Paladar refiere que “basta con mezclar los posos con pimienta negra, azúcar y sal, embadurnar la pieza de carne en aceite y cubrir esta con la marinada, dejando que repose en nevera unas horas”.

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