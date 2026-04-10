Elimina las células muertas de la piel con esta mascarilla de café: así debes aplicarla

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La deshidratación, el déficit de vitaminas y la constante exposición al sol son las tres causas principales por las cuales la piel pierde agua.

Asimismo, el envejecimiento causa resequedad en la piel, puesto que, con el transcurrir de los años las capas se adelgazan y producen menor cantidad de aceites de los que requiere, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

El café contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y antinflamatorias que contribuyen a hidratar la piel. Además, la rejuvenece, según la información divulgada por Madriderma.

Guía completa preparar la mascarilla de café



Ingredientes

50 gramos de café.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

1-Vierte el café y la miel en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la miel y el aceite de oliva, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3-Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla de café en la piel?



Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Cabe destacar, que lo más recomendable es que la persona aplique la crema durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, el café es un excelente aliado para la piel, por ello, se sugiere que la persona lo incorpore en su rutina de autocuidado personal.

Foto cortesía de: freepik

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