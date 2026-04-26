Lunes de gala y seguridad reforzada: Todo listo para el primer gran despliegue de Carlos III y Camila en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Real británica ha anunciado que el viaje oficial del rey Carlos III y la reina Camila a los Estados Unidos se llevará a cabo sin cancelaciones, iniciando este lunes según el cronograma establecido. La decisión se tomó tras una serie de consultas de seguridad realizadas entre Londres y Washington, motivadas por el incidente con arma de fuego registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. El Palacio de Buckingham informó que, tras recibir el asesoramiento del Gobierno, se determinó que existen las garantías suficientes para proceder con el itinerario diplomático previsto.

Ajustes en el protocolo de seguridad

Aunque la estructura general de la visita de Carlos III se mantiene intacta, se han confirmado modificaciones operativas de menor escala en algunos de los compromisos agendados. Estos ajustes responden a la necesidad de reforzar los perímetros y protocolos de protección tras los hechos recientes en la capital estadounidense. Las autoridades encargadas de la logística real no han detallado los puntos específicos que sufrirán variaciones, pero aseguran que el impacto en la agenda pública será mínimo durante las cuatro jornadas que durará la estancia de la pareja real.

Cronograma de la actividad real

El inicio de la gira de Carlos III está marcado para mañana lunes, luego de que las conversaciones transatlánticas concluyeran que el entorno es apto para la comitiva. El comunicado oficial del Palacio destaca que los monarcas han estado al tanto de las labores de seguridad coordinadas a lo largo de este domingo. El programa incluye reuniones de alto nivel y actos protocolares que ya habían sido planificados con antelación, los cuales representan el primer gran despliegue de la corona británica en suelo estadounidense bajo el actual reinado.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube