Cuidadoras domiciliarias latinas en Nueva York en alerta: trabajan 24 horas y solo reciben la mitad del pago

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El sistema de atención domiciliaria en la ciudad de Nueva York enfrenta una crisis humanitaria y laboral que afecta a miles de mujeres inmigrantes.

Bajo el esquema actual de "turnos de 24 horas", las cuidadoras o home attendants solo reciben remuneración por 13 horas, bajo la premisa teórica de que disponen de tiempo para dormir y alimentarse.

Sin embargo, testimonios de trabajadoras como Magdalena López y Mireya Silva revelan una realidad distinta: jornadas agotadoras sin descanso real.

También lidiando con pacientes con condiciones severas como Alzheimer, lo que resulta en un desgaste físico irreversible y una vejez marcada por la precariedad económica.

Datos

Actualmente, el sector cuenta con más de 147.000 trabajadores, de los cuales el 89 % son mujeres y el 40 % son de origen latino.

Es importante destacar que este colectivo mantiene una huelga de hambre frente al Concejo Municipal para exigir la votación del proyecto de ley "No más 24 horas" según detalla el Diario NY.

Esta iniciativa busca limitar las jornadas a un máximo de 12 horas por día y 50 horas semanales, eliminando el vacío legal que permite a las agencias dejar de pagar 11 horas de servicio diario, lo que muchas empleadas califican como un "robo disfrazado" de décadas.

Impacto

A pesar de que el salario promedio en la ciudad ronda los $19,65 por hora, la falta de pago por la jornada completa ha dejado a cientos de trabajadoras jubiladas con secuelas crónicas y ahorros insuficientes.

Mientras las autoridades municipales aseguran estar analizando la propuesta, la presión social crece para que Nueva York ponga fin a un modelo que muchos consideran una forma de esclavitud moderna.

La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de las cuidadoras actuales, sino que sentará un precedente sobre la valoración del trabajo de cuidado en el sistema de salud estadounidense.

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