Suben los preservativos en EEUU: el conflicto global encarece los anticonceptivos

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El conflicto bélico en Oriente Medio genera ondas expansivas que alcanzan productos de primera necesidad y salud sexual. La industria química y de plásticos enfrenta desafíos logísticos sin precedentes por la parálisis en corredores comerciales estratégicos. Estos factores externos obligan a las grandes corporaciones a replantear sus estructuras de costos operativos para este año.

La materia prima derivada de los petroquímicos sufre una volatilidad extrema desde el inicio de las hostilidades internacionales. El caucho sintético, los lubricantes de silicona y el aluminio para empaques registran alzas que duplican los valores previos. Esta situación afecta directamente a las líneas de producción masiva que abastecen a mercados en Europa y América.

¿Cuál es el impacto del aumento en el precio de preservativos?

Karex, la empresa malasia que produce uno de cada cinco condones en el mundo, confirmó este jueves un incremento de hasta el 30 % en sus precios. Goh Miah Kiat, director ejecutivo de la compañía, declaró a la agencia EFE que el ajuste resulta inevitable ante el encarecimiento de los fletes. La firma fabrica anualmente más de 5000 millones de unidades para marcas líderes como Durex y Trojan.

Además, indica que los costos de producción escalaron tras el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, ruta vital para el crudo. El precio del nitrilo, elemento esencial para profilácticos no alérgicos, aumentó un 100 % en el mercado internacional recientemente. Esta presión financiera se traslada ahora de forma directa a los distribuidores y al consumidor en los estantes.

¿Por qué influye la logística el aumento en el precio?

Muchos cargamentos de materias primas permanecen varados en alta mar o deben desviarse por trayectos mucho más largos y costosos. La ralentización en el transporte de petróleo afecta la disponibilidad de derivados necesarios para fabricar látex y aceites lubricantes de grado médico. Los retrasos en las entregas han duplicado los tiempos habituales de llegada a los puertos de destino.

El desabastecimiento de insumos básicos como el papel de aluminio para los sobres individuales también complica el ritmo de empaquetado. Karex advierte que, si la situación en el Golfo Pérsico persiste, podrían ocurrir faltantes temporales en ciertas regiones. El sector salud observa con preocupación cómo la geopolítica interfiere en el acceso a métodos de prevención básicos.

¿Qué otros productos sufren incremento en sus precios?

La crisis de suministros trasciende al sector de la anticoncepción y golpea a diversas industrias que dependen de químicos derivados del crudo. Artículos cotidianos como detergentes, calzado, cintas adhesivas e incluso cuerdas de guitarra enfrentan presiones inflacionarias similares. La interconexión de los mercados globales expone la fragilidad de los precios ante cualquier conflicto de gran escala.

Los analistas sugieren que el mercado de la salud sexual es resiliente, pero los nuevos precios podrían alterar los hábitos de compra. El ajuste del 30 % anunciado por el gigante malasio marca un precedente para otros fabricantes menores que enfrentan las mismas dificultades. Por ahora, la estabilidad del sector depende totalmente de una resolución diplomática que libere las rutas comerciales.

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