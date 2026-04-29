Visita de los reyes Carlos y Camila: cierres de calles en Nueva York este 29 de abril

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La ciudad de Nueva York se blinda este miércoles para recibir al rey Carlos III y la reina Camila, quienes continúan su histórica gira por Estados Unidos tras un encuentro de alto nivel en Washington D.C.

La visita, cargada de simbolismo político, busca reafirmar la alianza entre ambas naciones en un contexto de tensiones globales por el conflicto con Irán.

De la Casa Blanca al Capitolio

La jornada del martes marcó el inicio oficial de la visita con una recepción formal en la Casa Blanca. Tras una reunión privada con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval, el monarca británico se dirigió al Congreso para un discurso ante la sesión conjunta.

Valores en común: Carlos III enfatizó la necesidad de defender los principios democráticos y la unidad inquebrantable frente a las crisis internacionales.

Alineación política: el viaje es visto como un esfuerzo estratégico para cerrar filas entre los dos aliados históricos ante las divisiones que la guerra en Irán ha generado en la opinión pública global.

Nueva York bajo máximo despliegue

Hoy, la Gran Manzana se transforma en una fortaleza. Aunque el FBI confirmó que no existen amenazas específicas, el entorno de "alto riesgo" ha forzado un despliegue de seguridad masivo para los eventos previstos en Manhattan.

Cierres en Midtown: se esperan bloqueos viales significativos durante todo el día. El Servicio Secreto, la Policía de Nueva York (NYPD) y agentes federales coordinarán un operativo espejo desde un centro de mando en Brooklyn. Tecnología en tiempo real: un centro de operaciones activo las 24 horas permitirá el intercambio de información instantánea entre bomberos, FBI y la Autoridad Portuaria.

Itinerario Real en Manhattan

La pareja real visitará puntos emblemáticos que conectan la historia de ambas naciones:

Memorial del 11-S: un tributo a las víctimas mientras el país se encamina al 25º aniversario de los ataques. Allí se reunirán con equipos de primera respuesta.

Cultura y sociedad: la agenda incluye paradas en la Biblioteca Pública de Nueva York y un evento especial en el Rockefeller Center, epicentro de la actividad social neoyorquina.

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