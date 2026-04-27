¡Nueva York anuncia 2.000 plazas de guardería gratis! Conoce si calificas para septiembre

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Nueva York está a punto de dar un giro radical en la forma en que cuida a sus ciudadanos más pequeños.

La administración del alcalde Zohran Mamdani confirmó que a partir de septiembre se abrirán 2,000 plazas gratuitas para niños de dos años, marcando el inicio de una ambiciosa carrera hacia el cuidado infantil universal en la Gran Manzana.

El plan no solo busca ofrecer gratuidad, sino demoler la muralla de burocracia que durante años ha dejado a miles de familias en lista de espera y a guarderías vacías por falta de permisos.

El fin de los "cuellos de botella" administrativos

El mayor enemigo del sistema no ha sido la falta de espacio, sino los retrasos en las verificaciones de antecedentes. Según el Comité de Salud del Ayuntamiento, las solicitudes han llegado a tardar hasta 36 días debido a normativas federales de 2019 que el departamento de salud local no ha podido procesar con agilidad.

Impacto real: en 2023, una guardería en Greenpoint, Brooklyn , tuvo que cerrar dos meses por trabas burocráticas, afectando a 170 niños y generando pérdidas de $250,000 .

Déficit de personal: la organización Child Care Aware of America advierte que muchos educadores renuncian antes de empezar porque no pueden esperar meses a que se apruebe su historial.

Reformas clave: menos papeleo, más transparencia

Para solucionar esto, el Concejo Municipal está impulsando dos leyes que cambiarán las reglas del juego:

Ley de Continuidad (Shaun Abreu): los empleados que ya trabajen en el sistema y hayan pasado una revisión en los últimos 5 años no tendrán que repetirla. Esto liberará recursos para investigar a los nuevos candidatos. Ley de Transparencia 24h (Tiffany Cabán): si una guardería es cerrada por riesgos sanitarios, el Departamento de Salud (DOHMH) deberá notificar a los padres de inmediato y publicar los resultados de la inspección en línea en un plazo máximo de 24 horas.

¿Dónde y cuándo comenzará?

El programa piloto arrancará en el ciclo de otoño (septiembre 2026) y cubrirá los distritos escolares de:

Manhattan y El Bronx.

Brooklyn y Queens.

Los proveedores seleccionados serán privados pero financiados por la ciudad, sujetos a inspecciones sanitarias sorpresa cuyos resultados se publicarán en tiempo real en el sitio web oficial del DOHMH para que cualquier padre pueda consultarlos desde su celular.

La meta: cobertura universal para 2029

Con cerca de 120,000 niños menores de cinco años viviendo en la ciudad y un 40% de familias con dificultades para pagar el cuidado infantil, la urgencia es máxima.

La meta de la alcaldía de Mamdani es que, en los próximos tres años, todos los niños neoyorquinos de entre 2 y 5 años tengan acceso a una plaza gratuita y segura.

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